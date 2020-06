Ranieri: “Inter in palla con la Coppa Italia. Non volevamo essere vittime”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato nel post partita di Inter-Sampdoria ai microfoni di “Rai Sport”

MAI DOMI – Inter-Sampdoria è finalmente andata in archivio. I nerazzurri di Antonio Conte hanno avuto la meglio sui blucerchiati di Claudio Ranieri. Il tecnico dei liguri ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi a San Siro: «Avendo giocato già una semifinale di Coppa Italia, era normale che l’Inter fosse più in formato campionato. Noi siamo partiti timidi e paurosi nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo cambiato marcia. Abbiamo comunque concesso qualche contropiede nella ripresa, ma ad una squadra come l’Inter non puoi non concedere nulla. Di certo, non mi andava a genio l’idea di venire a San Siro a fare le vittime. Per cui all’intervallo ho detto alla squadra di reagire».