Ranieri: «Complimenti all’Inter, ha vinto rispettando il Cagliari»

Sconfitta da ex per Ranieri in Cagliari-Inter, nonché suo primo KO in casa da allenatore dei rossoblù da quando è tornato. In conferenza stampa, l’allenatore dei sardi ha analizzato la partita.

CONFERENZA RANIERI – Questa la conferenza stampa di Claudio Ranieri nel post partita di Cagliari-Inter.

Come ha voluto impostare la squadra nel secondo tempo? Come sta Pavoletti?

Pavoletti vediamo domani e dopodomani. Sicuramente ci saranno degli esami, vedremo cosa ha avuto. La libecciata poteva esserci se non cambiavamo qualcosa nell’intervallo: c’è da dire che l’Inter è entrata nella modalità di gestione gara, se faceva il terzo gol andava bene ma non voleva prenderlo. Questa partita ci deve far capire cos’è la Serie A, come sono i contrasti: dobbiamo farne tesoro.

Zero gol in due partite, ancora un po’ poco dall’attacco.

Sì, è vero. Shomurodov sta entrando piano piano in condizione e sarà utile nel corso del campionato.

Due errori individuali sui gol, dopo averla preparata uomo su uomo.

Quello che abbiamo fatto stava accadendo, poi loro hanno fatto quella giocata sulla sinistra che noi sapevamo. Nel primo gol c’è la palla in verticale su Pavoletti, sono entrati decisi e sulla sovrapposizione abbiamo fatto gol sul secondo palo. La squadra non stava andando male, dopo lo 0-2 cambiava campo trovando Dimarco molto bene. Ho cercato di porre rimedio nel secondo tempo, mettendo tre centrocampisti per non dare l’impressione di sbando. La squadra è stata fiduciosa, abbiamo cercato di impensierire l’Inter e abbiamo fatto alcuni spunti buoni. Ma, naturalmente, quando giochi con certi giocatori che si conoscono a memoria in una squadra del genere bisogna avere qualcosa in più. Non dico che sono soddisfatto, perché mi aspettavo una partita difficile: ero curioso, volevo capire se ci prendessero sottogamba e se potessimo sorprenderli. No: non siamo stati in grado di sorprenderli. Sono venuti qua per vincere ma rispettandoci, è il più bel complimento che posso fare alla squadra.

Ranieri, come ha ritrovato la Serie A?

Preoccupante alla seconda di campionato no. Io ho messo in conto che le prime otto giornate saranno tremende, le altre stanno facendo molto bene e in questo periodo di campionato molto dipende da quanto le squadre hanno digerito i carichi di lavoro. Può darsi che altre non abbiano ancora digerito, l’Inter sta bene. Abbiamo corso tanto, fatto tutti oltre dodici chilometri a centrocampo: complimenti a loro.

Sarebbe servito un giocatore di esperienza?

Io sono contento di questa squadra. È vero che squadre come l’Inter mettono il coltello nella piaga e ti fanno capire che gap ci sia, però io credo che anche con un giocatore esperto non è che nel primo tempo potevamo fare di più. Nel secondo, giocando col 4-5-1, siamo riusciti almeno a limitare i danni. Faremo bene, ne sono convinto.

Come procede l’inserimento di Prati?

Abbiamo preso questo giocatore perché ha una visione di gioco notevole, si sta ambientando e presto toccherà anche a lui.