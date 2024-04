Ranieri: «Atalanta e Inter, rischio 0 punti! Ho detto una cosa ai miei»

Ranieri è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Inter-Cagliari, sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Ecco la sua analisi a caldo affidata alle telecamere di DAZN

PUNTO D’ORO – Claudio Ranieri è intervenuto così dopo Inter-Cagliari: «Qui ancora c’è da pedalare forte, ora arriva la Juventus. Buon per noi che siamo riusciti a fare una grande partita e a riprendere il risultato, io intanto metto fieno in cascina ed è oro per quanto pesa. Affrontavamo Atalanta e Inter e c’era il rischio di fare zero punti, ai ragazzi ho detto di lottare e creare delle occasioni. Poi gli episodi fanno classifica e morale. La squadra ha giocato con raziocinio, spingendo quando potevamo fare qualcosa in più. Mi dispiace per Jankto perché stava giocando bene, soltanto che io avevo bisogno di un altro centrocampista perché per come eravamo messi i due centrali lavorano troppo. Mettendo un play si sono divisi il campo in tre e non in due. Mi dispiace per il ragazzo ma non potevo far soffrire troppo i miei giocatori. Credo sia importante il lavoro di tutti i ragazzi, lavorano tutti a mille all’ora. Chi gioca e chi non gioca, hanno fatto veramente una gran cosa. Io sapevo i problemi che avevo in casa: Dossena in diffida, Mina si allena con il contagocce perché ha sempre mille problemini. Io credo che la mia forza sono proprio i miei giocatori, non mollano mai. Hanno imparato a dare tutto per la squadra e per la gente dell’isola. Viola? Ancora ci devo parlare. Io credo che lui abbia cercato più l’impatto, purtroppo è arrivato un po’ stanco e ha provato solo a impattare la palla. Tre punti sarebbero stati d’oro ma avanti così. Io non mi voglio prendere i meriti, non ne ho bisogno. Ho ragazzi che mi stimano, credono in me e lavorano sodo».