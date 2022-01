Radu: «Contento per l’esordio, meno altro. Ranocchia-Sensi straordinari»

Anche Radu ha rilasciato un’intervista a Inter TV dopo il 3-2 ai tempi supplementari contro l’Empoli in Coppa Italia. Questa la sua analisi del rocambolesco successo valso il passaggio del turno, nel suo esordio stagionale.

BENE VINCERE – Ionut Andrei Radu parla dopo il suo esordio stagionale: «Alla fine è stata una serata molto impegnativa per me. Diciamo che sapevamo che l’Empoli sarebbe venuto qua per vincere, però di cuore e di grinta abbiamo portato a casa la qualificazione. Il gol di Andrea Ranocchia? Grandissimo. Esordio stagionale? Sono contento per il mio debutto stagionale, meno per il primo gol. Però sono contento per la vittoria della squadra, per Ranocchia e Stefano Sensi che so quanto si impegna negli allenamenti. Sono contento per loro, che sono due ragazzi straordinari. Ormai tutte le squadre che vengono a giocare contro di noi danno tutto per fare il meglio. Sapevo che con Aurelio Andreazzoli sarebbe stata difficile: l’ho avuto al Genoa, so il suo sistema di gioco. Sapevamo di dover fare molto per vincere».