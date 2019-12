Radovanovic: “Genoa bene con le grandi squadre, spero anche con l’Inter”

Radovanovic ha parlato nel prepartita di Inter-Genoa a Inter TV. Il centrocampista, che sarà titolare nell’undici di Thiago Motta (vedi articolo), ha presentato la sfida che si giocherà alle ore 18.

L’AVVERSARIO – Ivan Radovanovic anticipa i temi di Inter-Genoa dal punto di vista rossoblù: «Sicuramente anche noi siamo in un momento così, soprattutto per i risultati. Però ho visto il gioco e tutto, ci crediamo tanto. Siamo qua a San Siro per giocarcela, senza paura e con tanta forza. Secondo me in tante partite siamo stati anche un po’ sfortunati, però questo è un libro chiuso. Facciamo questa partita di oggi e vogliamo farla bene per chiudere l’anno bene. Poi avremo un po’ di riposo per resettare tutto. Quest’anno abbiamo fatto delle grandi partite contro grandi squadre: Milan, Napoli e Juventus. Speriamo di farla anche oggi».