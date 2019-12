Radovanovic: “Contro Inter a San Siro serve Genoa senza paura! Fiducia”

Radovanovic ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Genoa, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

SENZA PAURA – Ivan Radovanovic parla così prima del fischio d’inizio di Inter–Genoa: «Cosa serve per battere l’Inter? Un Genoa con coraggio, senza paura e soprattutto una squadra con tanta personalità. Senza fiducia non si va da nessuna parte, noi abbiamo avuto sfortuna contro Cagliari, Udinese e Sampdoria, ma la fortuna segue quelli forti che ci credono sempre e noi siamo quelli. Per venire a San Siro a giocare contro l’Inter devi avere coraggio, non devi avere paura. Loro hanno tante assenze ma anche noi, però quelli che ci sono sono forti e noi ci crediamo tanto in questa partita».