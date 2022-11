Rabiot: «Siamo uniti, vogliamo vincere il campionato! Io leader sul campo»

Rabiot è intervenuto al termine di Juventus-Inter, posticipo della tredicesima giornata di Serie A andato in scena all’Allianz Stadium e vinto dai bianconeri 2-0 (vedi report). Di seguito la sua analisi post-match affidata a DAZN

COMPATTEZZA – Adrien Rabiot parla così dopo il fischio finale di Juventus-Inter: «C’è la determinazione, c’è tutta la voglia dello spogliatoio. Siamo uniti, abbiamo avuto delle difficoltà e adesso ne siamo usciti con grandi prestazioni, anche stasera. C’è solo unità. Abbiamo sofferto ma con tanta voglia e determinazione per aiutare il compagno e non mollare fino al 90′. Stasera è una bella vittoria. Abbiamo bisogno di tutti: giovani e meno giovani. L’importante è stare uniti, anche con lo staff medico perché fuori dicono tante cose anche sugli infortunati che non vogliono giocare a causa del Mondiale ma non è così. Vogliamo vincere anche il campionato. Sono qui da 4 anni, mi sento leader sul campo. Secondo me non bisogna parlare tanto, ma bisogna fare sul campo per trascinare la squadra».