Rabiot: «Mancato solo il gol, ma su Zakaria era fallo. Siamo delusi»

Adrien Rabiot esprime tutta la sua delusione dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter. E recrimina su un episodio arbitrale, ai microfoni de “La Domenica Sportiva”.

DELUSIONE – Grande rammarico per Adrien Rabiot, dopo la vittoria dell’Inter in casa della Juventus. Ecco le parole del centrocampista francese: «Ci è mancato solo il gol. Abbiamo fatto un errore sul rigore, ma abbiamo giocato molto molto bene. Ho fatto una delle migliori partite nella stagione, e secondo me l’arbitro ha sbagliato qualcosa. C’era fallo su Zakaria, era dentro l’area secondo me. Questo cambiava la partita, siamo delusi. Big match in negativo? Il calcio è così, anche stasera purtroppo abbiamo perso su un episodio. Non c’è niente da dire perché abbiamo fatto molto bene, ma a volte perdi e dobbiamo accettarlo. Scudetto? Il nostro obiettivo è di finire nelle prime quattro e qualificarsi per la Champions League. Poi vedremo partita dopo partita. Mondiale? Dispiace per i compagni italiani, è un’avversaria in meno per noi, meglio senza l’Italia (ride, ndr). Sono deluso per loro perché meritavano di andare ai Mondiali».