Rabiot: Â«Inter-Juventus importante ma non decisiva. Loro completi!Â»

Rabiot: «Inter-Juventus importante ma non decisiva. Loro completi!»

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Rabiot, oggi titolare a San Siro, prima di Inter-Juventus su “Sky Sport” ha parlato dell’importanza di questa partita che però, a detta sua, non sarà decisiva per la lotta scudetto.

PREPARTITA – Rabiot su Sky prima di Inter-Juventus ha parlato dell’importanza della partita e del valore degli avversari: «Sarà una partita importante. Vincendo recuperiamo punti importanti, sarà importante ma non decisiva. Per me l’Inter è più completa, ha giocatori con qualità differenti e attaccanti pesanti e tecnici. A centrocampo giocatori che giocano bene. La differenza la faranno coraggio e determinazione».