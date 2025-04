Pulisic: «Milan crede nella Coppa Italia. Voglio segnare e vincere»

Christian Pulisic si è espresso nel pre-partita di Milan-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Christian Pulisic si è così pronunciato a Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, match in programma alle 21 a San Siro: «Crediamo tanto nell’obiettivo della Coppa Italia. Abbiamo l’opportunità di giocare due partite contro l’Inter per vincere il titolo. Trequartista? Ho giocato tante volte in questa posizione, devo difendere bene, ma voglio fare anche tanti gol e assist. Il mio sogno è segnare, sempre. Oggi è una grande partita, l’importante sarà partire forte. Abbiamo giocato molto bene il secondo tempo contro il Napoli, dobbiamo continuare così».