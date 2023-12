Provedel: «Li abbiamo aiutati sui gol, c’è rammarico! Inter forte»

L’Inter allunga in vetta alla classifica con la vittoria sulla Lazio. Il rammarico di Provedel nel post-partita di Sky Sport

RAMMARICO – Queste le parole di Provedel: «Spero che l’atteggiamento sia parte di un percorso e una crescita che cerchiamo di avere. Purtroppo oggi è arrivata una sconfitta, loro sono forti e primi in classifica per un motivo. Il rammarico è che li abbiamo aiutati un po’ noi sui gol. Dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa e tirare fuori il meglio per le prossime partite. Io non sono un mago e non ho le soluzioni. Quello che può portarti da qualche parte è lavorare a testa bassa in silenzio e cercare di andare oltre al nostro meglio, così possiamo ottenere risultati e risalire la classifica».