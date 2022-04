Provedel: «Inter farà di tutto per vincere. Proveremo ad opporci»

Ivan Provedel, portiere dello Spezia, prossima avversaria dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato dell’imminente sfida in Serie A fra le due squadre

DIVERSA – Provedel ricorda la sfida dello scorso anno fra Spezia ed Inter, terminata 1-1, con l’estremo difensore dei bianconeri protagonista: «Era diventato papà di mio figlio Alexander da due giorni, avevo sonno arretrato, ma tanta adrenalina. Feci alcuni interventi che ricordo bene, la squadra resse. Loro erano in una posizione diversa da quella di oggi in classifica. Sabato (venerdì, ndr) devono vincere e faranno di tutto per farlo».

MATCH – Provedel parla di come è possibile fermare l’Inter: «Hanno grandi attaccanti e sono una super squadra. Lautaro, Dzeko, Perisic, Correa. Spero di non aver a che fare, ma proveremo ad opporci, questo è sicuro».

Fonte: Tuttosport – Armando Napoletano