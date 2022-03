Pradè: «Inter squadra pazzesca con campioni. Ma messa in difficoltà»

Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato il pareggio per 1-1 contro l’Inter ai canali ufficiali della società viola. Da parte sua c’è grande rispetto nei confronti dell’avversario e un po’ di rammarico per l’occasione finale di Ikoné.

SODDISFAZIONE – Mezzo sorriso per Daniele Pradè: «Una bella Fiorentina, che viene su questo campo a cercare di imporre il gioco. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti: diventare cinici e consapevoli. Ma questo è un percorso, mi fa piacere: vieni a Milano, giochi contro l’Inter e vai via con l’amarezza di non avere portato a casa la vittoria. In altre situazioni si veniva qui e un pareggio lo si festeggiava alla grande, prendiamoci la prestazione e che la squadra sta crescendo. Bravo il mister e bravi i ragazzi, la squadra sta crescendo. L’Inter è una squadra pazzesca con dei campioni incredibili, ma l’abbiamo messa in difficoltà. Abbiamo fatto tre-quattro ripartenze dove potevamo fare male, poi è normale che la qualità del singolo in una squadra di campioni può farti male in qualsiasi momento. Potevamo anche perderla, però fa gol Jonathan Ikoné siamo qua a festeggiare. Abbiamo quindici giorni, peccato per la sosta ma cerchiamo di recuperare gli infortunati. Il percorso continua».