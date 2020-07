PradÃ¨: “Inter-Fiorentina, i punti potevamo essere tre! Terracciano merita”

Pradè: “Inter-Fiorentina, i punti potevamo essere tre! Terracciano merita”

Daniele Pradè, Direttore Sportivo viola, dopo Inter-Fiorentina terminata 0-0, attraverso i canali ufficiali del club ha commentato la partita.

INTER-FIORENTINA – Daniele Pradè dopo Inter-Fiorentina commenta così il pareggio di San Siro: «Oggi bel punto conquistato, partita importante, potevamo essere tre punti perché abbiamo avuto occasioni nitide per andare in vantaggio, anche loro prendendo due pali. L’Inter è una squadra molto forte però noi c’eravamo. Siamo al sesto risultato utile consecutivo, avevamo detto che volevamo nel miglior modo la stagione e ci stiamo provando. Sono contento per i ragazzi e il mister. L’obiettivo è fare più punti possibile e capire come ci dobbiamo migliorare per essere competitivi la prossima stagione».

TERRACCIANO – Pradè si complimenta anche con Pietro Terracciano: «La prestazione di Terracciano? Pietro è un portiere fortissimo, merita tutte le soddisfazioni che si sta prendendo. Abbiamo due portieri di alto livello».