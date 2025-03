Politano: «Napoli ha lavorato più sul piano mentale in vista dell’Inter. Importanza!»

Matteo Politano si è così pronunciato nel pre-partita di Napoli-Inter, sfida che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18.

LE DICHIARAZIONI – Matteo Politano si è espresso a DAZN prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole: «Sempre bello affrontare questo tipo di partite. Sappiamo quanto sia importante per noi, la nostra società e i nostri tifosi. In settimana abbiamo fatto un po’ più di relax, lavorando però su tanti concetti che dovremo portare nella partita, soprattutto a livello mentale. Nelle ultime sfide, infatti, siamo mancati in particolare sotto quel punto di vista».