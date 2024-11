Politano: «Atalanta e Inter più avanti. Contenti di questa partita»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a La Domenica Sportiva dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro.

AVANTI – Al termine della partita tra Inter e Napoli, negli studi di Rai Sport, è intervenuto un ex della partita, Matteo Politano. L’attaccante del Napoli ha risposto così nel post partita: «Primi alla sosta? È un Napoli che sta crescendo, era importante reagire dopo la sconfitta di domenica. Torniamo a Napoli con una vittoria e un pareggio da Milano, siamo contenti di questa partita fatta contro l’Inter. Neres? Un grandissimo giocatore, mi ha spronato tantissimo per cercare di guadagnarmi il posto e tenermelo stretto. Il sacrificio è alla base di tutto, puoi avere giocatori fenomenali ma nel calcio di adesso senza sacrificio non si va avanti. I risultati si stanno vedendo. Sia l’Inter che l’Atalanta sono squadre forte che giocano insieme da più tempo, noi siamo stai bravi ad ascoltare le richieste di Conte e metterle in pratica. Sicuramente entrambe sono un po’ più avanti di noi, anche se ne approfittiamo di non giocare in settimana».