Pobega: «Milan non contento, ma daremo tutto per ribaltarla»

Milan-Inter è terminata sul risultato di 0-2 (vedi articolo): i rossoneri non sono contenti. Così come dichiarato da Tommaso Pobega nel post-partita di Champions League a Sky Sport.

INDIRIZZARE − Tommaso Pobega, a Sky Sport, ha parlato così al termine di Milan-Inter: «Non siamo riusciti a mettere in campo quello che abbiamo preparato in allenamento. Ci è mancata la capacità di indirizzare. Ma non siamo stati precisi e determinati, nonostante un secondo tempo diverso. Non siamo contenti e siamo consapevoli che c’è un’altra partita. Daremo tutto per ribaltarla».