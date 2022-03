Pobega al 45′: «Torino-Inter, continuare su questo ritmo e andare forte»

Pobega è stato intervistato da DAZN/em> al termine del primo tempo di Torino-Inter, partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-0, frutto del gol di Gleison Bremer al 12′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Pobega dopo il primo tempo di Torino-Inter, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. «È quello che abbiamo preparato tutta la settimana. Giocate veloci in riconquista ed essere più cinici possibili. Dobbiamo continuare su questo ritmo ed andare forte. Possibile calo fisico nel secondo tempo? No perché mentalmente siamo concentrati. Siamo sul pezzo».