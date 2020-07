Pirola: “Tifo Inter da bambino, debutto era obiettivo! Ora altri traguardi”

Condividi questo articolo

Pirola è stato uno dei protagonisti del poker di stasera in SPAL-Inter, visto che ha debuttato in carriera. Dallo Stadio Paolo Mazza di Ferrara ecco le sue dichiarazioni a Inter TV nel post partita.

IL DEBUTTO – Lorenzo Pirola commenta SPAL-Inter su Inter TV: «Le emozioni sono tante, ho fatto il primo anno di Inter nell’Under-14 ed è stato sempre il mio obiettivo debuttare in prima squadra, anche perché la tifo da bambino. È stata una serata di grandi emozioni. Da luglio dello scorso anno, quando sono stato chiamato in prima squadra, è sempre stato il mio obiettivo migliorare giorno dopo giorno con tanti campioni. Sono contento, dopo un anno, di aver fatto il mio esordio in Serie A a diciotto anni. Innanzitutto ho imparato che bisogna essere tranquilli, anche quando si entra in una partita di Serie A devi essere tranquillo, giocartela e cercare di divertirti il più possibile. Altrimenti diventa difficile, quindi devi cercare di essere naturale. I prossimi traguardi? Magari fare qualche altra presenza, piano piano cercare di guadagnarmi sempre più spazio all’interno della rosa».