Piovani: «Prestazione di carattere contro una grande squadra. Ottima Inter!»

Giampiero Piovani si è pronunciato al termine del match pareggiato per 1-1 dalla sua Inter Women contro la Roma. Tanto entusiasmo per la prestazione disputata dalle calciatrici da lui allenate.

LE DICHIARAZIONI – Giampiero Piovani ha parlato a InterTV nel post-partita della sfida pareggiata dall’Inter Women contro la Roma. Queste le sue parole sull’andamento dell’incontro: «Sono molto felice, non tanto per il risultato ottenuto contro una grande squadra quanto per la prestazione di carattere delle ragazze. Loro sono state molto brave, dobbiamo continuare lungo la strada intrapresa per toglierci tante soddisfazioni. Oltre a lavorare tanto a livello tecnico e tattico, ci teniamo molto allo spirito caratteriale. Siamo entrate molto bene, poi la Roma ha creato due, tre occasioni, trovando il gol forse quando non lo meritava. Atteggiamento mi è piaciuto molto perché ho visto una squadra vogliosa di recuperare il risultato contro una grande squadra. Davvero gratificante vedere le ragazze disputare questa grandissima prestazione».

Piovani si esprime sulla prossima sfida dell’Inter Women

IL FUTURO – Piovani ha poi proseguito ribadendo quale debba essere l’atteggiamento dell’Inter in ogni partita da disputare, a prescindere dall’avversario del momento: «Per noi devono essere tutte finali. Il Como è una squadra fortissima che sta raccogliendo meno punti di quanti ne ha meritati. La squadra deve fare la partita e dettarne il ritmo. Lavoreremo in settimana per arrivare a questo».