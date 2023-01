Pioli: «Vogliamo la Supercoppa ma non è un bivio! Kjaer e Messias…»

Pioli è intervenuto dal King Fahd International Stadium di Riad prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana. Le sue dichiarazioni a Sport Mediaset

ENTUSIASMO – Stefano Pioli parla così prima di Milan-Inter: «L’avvicinamento a questa partita? Credo di concentrazione, attenzione ed entusiasmo perché è bello essere qui. Credo che sono partite particolari, già è un derby in più è una finale. L’approccio è importante ma ciò che conta è giocare 95 minuti con continuità, al di là di quello che può essere il risultato. L’importanza è giocare con fiducia ed energia. Bivio? E’ un trofeo e quindi comincerà tra poco e finirà tra poco, vogliamo vincere ma non è un bivio ma ci saranno ancora Campionato e Champions League dove vogliamo essere protagonisti. Kjaer e Messias scelte tecniche o perché sono più in forma? Entrambe le cose».