Pioli: «Vogliamo la finale! Leao? Lui e altri 2 stanno lavorando»

Stefano Pioli, alla vigilia di Inter-Milan – semifinale di ritorno di Champions League – ha espresso il suo parere su Sky Sport. Il tecnico non si dà per vinto

NO SPACCIATI − Pioli crede nella sua squadra: «Lo stato d’animo è di una squadra che sa di avere ancora una grandissima occasione. C’è determinazione per ribaltare il pronostico. In pochi avrebbero pensato ad un Milan che potesse arrivare a questo punto. Vogliamo andare in finale, il primo tempo non è andato come volevamo, ripresa più equilibrata. Ma serve fare gara diversa. Testa e qualità di gioco. Vinceremo se riusciremo a giocare meglio dell’Inter e se riusciremo a sfruttare qualche errore loro. Leao? Sta bene, ha fatto quasi totalmente l’allenamento col gruppo. Speriamo che sia lui che Messias e Krunic possano esserci. Confronto con i tifosi? Il pubblico ha fatto sempre la differenza, anche nei momenti meno facili. Sapere di avere un popolo così vicino ci permetterà di dare il massimo. Vogliamo fare la storia. Non dobbiamo dimenticarci l’andata, serve funzionare meglio. Dobbiamo vivere questa partita con un’intensità mentale sopra le righe».