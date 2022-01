Pioli: «Tomori nel derby Inter-Milan? Difficile. Su Ibrahimovic valutazioni»

Pioli ha proseguito le interviste nel post partita di Milan-Juventus 0-0, parlando ovviamente del derby contro l’Inter che si giocherà dopo la sosta. Rispetto al precedente intervento (vedi articolo) il tecnico rossonero dà informazioni su Ibrahimovic e Tomori.

PROBLEMI FISICI – A due settimane dal derby con l’Inter in casa Milan c’è da valutare le condizioni di alcuni titolari. Ne parla Stefano Pioli in conferenza stampa: «Zlatan Ibrahimovic purtroppo ha avuto un problema al tendine. Lui sosteneva dovuto alla durezza del terreno. Preoccupato? Non lo so, in questo momento è difficile capire quanto potrà essere difficile recuperarlo e quanto potrà stare fermo la prossima settimana. Dovremo fare delle valutazioni nei prossimi giorni, la sosta ci aiuta: vediamo». Ancora sugli infortunati, Pioli a Milan TV annuncia: «Difficile vedere in campo Fikayo Tomori nel derby».

LA STRACITTADINA – Pioli, sempre in conferenza stampa, si sofferma sul derby Inter-Milan: «La vittoria servirebbe tanto alla nostra classifica, tanto al nostro momento. È chiaro che il campionato è molto simile a quello dell’anno scorso: perdendo il derby probabilmente abbiamo lanciato i nostri avversari e noi siamo rimasti nel gruppo che ha lottato fino all’ultima giornata della Champions League. Credo che anche quest’anno sarà molto simile: se noi avremo la forza e la bravura di vincere il derby probabilmente staremo attaccati all’Inter e metteremo forse pressione fino a fine campionato. Se non ci riusciremo sarà un campionato simile all’anno scorso, ossia possiamo arrivare secondi o quinti. Dobbiamo preparare benissimo questa partita, poi vediamo quale sarà la nostra posizione finale».