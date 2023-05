Pioli: «Rafael Leao titolare? Se lo convoco è pronto per giocare»

Continua la pretattica (o presunta tale) di Pioli su Rafael Leao in vista del derby Milan-Inter. A Prime Video, l’allenatore dei rossoneri rimane dubbioso sull’impiego del portoghese, rimandando i discorsi alla mattina.

CE LA FA O NO? – Stefano Pioli non si espone su Rafael Leao in Milan-Inter: «Dobbiamo aspettare domani. Oggi era previsto facesse un lavoro sul dritto, domani mattina verrà qua e vedremo. Giocare o andare in panchina? Se verrà convocato è perché sarà disponibile per giocare, poi deciderò. Cos’è questo derby di Champions League? Una grande opportunità, che ci siamo conquistati con un cammino di Champions League sicuramente importante. Due partite da affrontare al meglio delle nostre possibilità, perché solo con due grandi partite soprattutto per qualità tecnica possiamo passare il turno. Sicuramente guardandoci indietro essere a questo punto della Champions League, dopo tre anni di percorso, è qualcosa di importante. Merito al club e ai miei giocatori, che sono cresciuti tantissimo e velocemente».

MOMENTO CLOU – Per Pioli Milan-Inter è la partita più importante della sua carriera: «Sì, inevitabilmente sì. Ma sono sicuro che ce ne saranno altre nel futuro. Il ricordo delle vittorie storiche del Milan a Milanello con le foto appese? Guarderò negli occhi i miei giocatori. Non conta il ricordo del passato, anche se ce la portiamo dentro e ci serve la storia del club conterà solo quello che si farà domani sera e al ritorno».