Pioli fa proclami: «Vincendo il derby staremmo attaccati all’Inter fino alla fine»

Il Milan di Pioli da stasera è a -4 dall’Inter (che ha una partita in meno rispetto ai rossoneri), dopo l’inguardabile 0-0 con la Juventus (vedi articolo). Il tecnico rossonero, a DAZN, si proietta già al derby in programma fra due settimane.

DISTACCO AUMENTATO – Stefano Pioli commenta Milan-Juventus 0-0 e la classifica: «Il bicchiere nostro è mezzo vuoto per i punti mancati con lo Spezia, non per la partita di stasera. Parliamoci chiaro: è mezzo vuoto per quello. Una partita così col risultato pieno dell’altra sera avrebbe avuto tutt’altro significato. Poi è chiaro, e la squadra lo sa, che avevamo dopo lo Spezia due partite, Juventus e Inter, che ci potranno dire molto per il nostro futuro. Se riusciremo a fare un risultato positivo e vincere il derby possiamo stare lì attaccati ancora all’Inter e provarci fino alla fine. Se non ci riusciremo sarà un campionato molto simile a quello dell’anno scorso, dove nelle ultime giornate di campionato vincendo siamo arrivati secondi. Non vincendo avremmo rischiato anche la Champions League. Dobbiamo rimanere concentrati, molto attenti: abbiamo il nostro modo di stare in campo e dobbiamo continuare così. Se vogliamo fare qualcosa di straordinario dobbiamo fare qualcosa di eccellente in tutto».

LO STOP – Zlatan Ibrahimovic è uscito al 28′ di Milan-Juventus per infortunio (vedi articolo). Pioli non ha altri aggiornamenti sulle condizioni dello svedese: «Non l’ho visto a fine partita. Ha accusato un dolore al tendine, ha dato la responsabilità al terreno che era molto duro. Speriamo che possa recuperare nei prossimi giorni».