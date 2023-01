Pioli: «Noi qui con merito, le finali si vincono! Abbiamo vinto ultimi derby»

Pioli determinato alla vigilia di Milan-Inter. Dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo), il tecnico rossonero ha replicato sulla voglia di vincere il trofeo

QUI CON MERITO − A Mediaset, Pioli è apparso carico alla vigilia del match contro l’Inter: «Ci giochiamo un trofeo importante, ce lo giocheremo al massimo delle possibilità. Devo risolvere i problemi successi nell’ultima partita ma questa è un’altra storia. Siamo qui per aver vinto meritatamente lo Scudetto, ora vogliamo vincere la finale. Non c’è bisogno di sollecitare i miei giocatori, era un trofeo che volevamo giocarci già un anno fa. Gli ultimi due derby li abbiamo vinti e dobbiamo continuare a vincere. I derby sono sempre gara a sé, tutte le vittorie che sono arrivate negli ultimi derby sono arrivate attraverso la compattezza, l’impegno. I ragazzi hanno voglia, ci mancherebbe altro che non fosse così».

LA CHIAVE − Pioli parla di qualità e spirito di squadra: «Ritroviamo dei giocatori importanti, stiamo andando a segno con continuità e dobbiamo alzare la qualità del nostro gioco. La chiave è essere squadra compatta, attenta e soprattutto lucida perché dentro la partita bisogna fare delle scelte importanti. Credo che si parli troppo di spirito di squadra e motivazione, alla base c’è la qualità e il livello del gioco. Più qualitativi saremo più chance di vittorie avremo. Vincere sarebbe dare continuità ad un percorso nato alcuni anni fa. Percorso positivo, ma le finali si giocano per vincere. Leao? Non è un singolo che fa vincere o perdere le partite, puntiamo sulle nostre qualità. Cardinale? Ci sta seguendo, ci ha mandato un grosso in bocca al lupo tramite Giorgio Furlani e l’obiettivo è vincere questo trofeo».