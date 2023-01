Pioli: «Mancata determinazione per reagire! Non giocata una gran partita»

Stefano Pioli ha risposto alle domande dei cronisti presenti in sala stampa dopo Milan-Inter, finale di Supercoppa che ha visto i nerazzurri imporsi per 0-3. Queste le parole del tecnico rossonero

ANALISI – Questa l’analisi di Pioli: «Momento più difficile? Una prestazione non all’altezza, una sconfitta pesante dalla quale dobbiamo trovare la forza e la determinazione per reagire. Un trofeo mancato ma abbiamo una stagione intera per rendere quest’anno positivo. Se vogliamo ottenere risultati diversi e prestazioni migliori qualcosina andrà cambiato. Molto dal punto di vista mentale e nell’approccio alle partite. Nel primo tempo non abbiamo vinto tanti duelli e questo non può succedere se vuoi vincere certe partite. Scudetto? Noi dobbiamo pensare a tornare a giocare sui nostri livelli, l’obiettivo è tornare a competere. Il campionato è ancora lungo ma noi pensiamo ad alzare la qualità del livello del nostro gioco. Meriti? Noi non abbiamo giocato una gran partita, i nostri demeriti ci sono. La manovra deve essere più precisa, con avversari che ci vengono ad aggredire dobbiamo muoverci meglio. Sicuramente possiamo far meglio nello sviluppo iniziale, nella costruzione dal basso siamo sempre stati bravi».