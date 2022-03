Pioli: «Inter squadra forte, ma come tutte e cinque. Spingere tanto»

Conferenza stampa per Pioli. L’allenatore rossonero, ex di serata, ha parlato più che altro del campionato che dello 0-0 nel derby Milan-Inter di Coppa Italia.

Può dispiacere non avere i giorni per preparare la partita come il Napoli?

No, perché siamo contenti di essere in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo tempo per recuperare energie e saremo pronti per una partita complicata, col Napoli che è meritatamente in testa come noi, l’Inter, l’Atalanta e la Juventus.

Come è sembrata a Pioli l’Inter in questo momento?

Una squadra forte, ma tutte le cinque che lotteranno per scudetto e Champions League sono veramente forti. Lo dimostra la continuità di prestazioni e i giocatori. Ci sarà da spingere tanto da qui alla fine per ottenere i risultati che vogliamo.