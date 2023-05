Pioli: «Dell’Inter non temo nulla! Precedenti? Non contano niente»

Stefano Pioli ha presentato la partita fra Milan e Inter, semifinale di Champions League. Il tecnico si dimostra sicuro di sé tanto da non temere nessuno

NESSUNA PAURA − Parla Pioli su Sport Mediaset: «Concentrazione ed entusiasmo. Tutto il nostro percorso in Champions League significava arrivare a questo momento. Ci giocheremo tutte le carte a disposizione. Farò leva sulla qualità dei miei giocatori, sul loro essere squadra. Cosa temo dell’Inter? Non temo nulla, ma abbiamo grande rispetto. Se arrivi in semifinale vuol dire che hai qualità, così come ce le abbiamo noi. Leao? Ha lavorato solo sul dritto, spingerà al massimo per esserci. Se sarà convocato sarà in grado di giocare. La speranza è quella di avere tutti a disposizioni, lui ha caratteristiche uniche. Ma so anche la qualità enorme della mia squadra. Non mi sento di dire niente ai tifosi, tutti insieme siamo in grado di fare qualcosa di eccezionale. I precedenti non contano nulla, né quelli vinti né quelli persi. Domani altra storia e altro ambiente. Istanbul? C’è un bel presente da vivere e affrontare».