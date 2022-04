Pioli: «Inter, non è fuorigioco perché Handanovic non protesta!»

Pioli dopo Inter-Milan terminata sul punteggio di 3-0, ha parlato del risultato e in particolare del gol di Bennacer annullato, a detta sua ingiustamente. Di seguito le sue parole su Sportmediaset.

GOL ANNULLATO – Pioli dopo di Inter-Milan 3-0, su Sportmediaset ha parlato così: «Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, abbiamo trovato un avversario sicuramente forte. Il risultato è pesante. Non c’è stata così tanta differenza in campo, abbiamo continuato a giocare nonostante il risultato. Il 2-1 ci avrebbe dato l’opportunità di riprendere ma dopo è diventata più difficile. L’Inter è riuscita a sfruttare tutte le sue occasioni. Possiamo fare di più, gli avversari hanno giocato con più qualità mentre abbiamo pagato i nostri errori. Non c’è mancata la volontà, oggi non era la nostra miglior serata. Il gol annullato a Bennacer? Guardate Samir Handanovic che non protesta, non ha fatto niente. Hanno solo protestato per il fallo di mano, le immagini parlano chiare».