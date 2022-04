Pioli insiste: «Portiere ostacolato? Non protesta! Contraccolpo psicologico»

Pioli insiste riguardo il gol annullato, giustamente per fuorigioco, a Ismael Bennacer per posizione “attiva” di Pierre Kalulu che copre la visuale di Samir Handanovic. Di seguito le sue parole su Milan TV.

INSISTE – Stefano Pioli non ci sta e continua a ribadire che il gol non era da annullare solo perché Samir Handanovic non protesta: «Non si è mai visto un portiere che subisce gol e che non protesta quando pensa di essere stato ostacolato per un giocatore in fuorigioco. Loro hanno protestato per il fallo di mano, non per il fallo di gioco! Però abbiamo perso e dispiace molto per noi, il nostro obiettivo e i nostri tifosi. Ora dobbiamo essere bravi a reagire e sono convinto che i ragazzi lo faranno. L’Inter è stata più brava di noi perché ha sfruttato al meglio le occasioni a differenza nostra, abbiamo subito il secondo gol dopo aver avuto un occasione importantissimo nella loro area e questo cambia l’aspetto mentale e tattico delle partite. Nel secondo tempo abbiamo reagito bene. Quel gol poteva riaprire la partita e non segnarlo è stato un contraccolpo psicologico che ha creato difficoltà. Adesso è il momento di dimostrare che siamo vogliosi di fare il massimo per essere protagonisti in campionato. Il risultato è troppo netto per il tipo di prestazione che abbiamo fatto. Ma il calcio è questo e lo sappiamo».