Pioli: «Fatto meglio dell’Inter, ora un momento decisivo della stagione»

Pioli dopo Milan-Inter terminata in pareggio, in un’intervista su Milan TV ha ribadito a detta sua la supremazia della squadra rossonera nei confronti dei nerazzurri.

MOMENTO DECISIVO – Pioli esalta la prestazione della sua squadra dopo il pareggio maturato a San Siro contro l’Inter: «Abbiamo approcciato bene alla partita, siamo stati compatti e aggressivi. Abbiamo rischiato poco contro una squadra forte e creato molto di più. Il risultato è solo parzialmente positivo, ci lascia intatte le possibilità per passare il turno. Adesso arriva un momento decisivo della stagione, è buono avere i giocatori nella giusta condizioni. Il gioco di squadra ora sarà decisivo per crescere. Oggi siamo stati squadra per tutta la partita. Abbiamo creato tantissimi problemi all’Inter, poi però da noi è mancato l’ultimo controllo. Per entrambe le squadre è stato un primo tempo a ritmi altissimi, ci può anche stare che è difficile mantenere certi ritmi per tutto il resto della partita».