Pioli: «Sempre bello vincere il derby. Felice per tanti motivi»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Inter, per commentare la vittoria del derby. Il tecnico dei rossoneri si è definito felice sia per il risultato, ma soprattutto per il modo in cui gioca la sua squadra.

CONFERENZA PIOLI – Questa la conferenza stampa di Stefano Pioli nel post partita di Milan-Inter.

Quanta gioia c’è per avere vinto di nuovo il derby?

Sono felice per il risultato, vincere un derby è sempre molto bello. Ma sono felice di allenare questa squadra. Vedo i miei giocatori impegnarsi, dare tutto, insieme ai nostri tifosi abbiamo un’energia incredibile. Grande prestazione e grande risultato. Uno dei compiti più importanti di un allenatore è trovare le migliori motivazioni possibili. A volte uso qualcosa di mio, a volte dichiarazioni di altri. La cosa importante è che il gruppo recepisca.

Nello spogliatoio negli ultimi giorni ha messo la frase di Calhanoglu sul fuoco dentro.

Abbiamo fatto i contrasti giusti, per preparare certe partite a volte uso qualcosa di mio a volte di altri. La cosa importante è avere un gruppo che pensa, che riflette, che ci tiene e che si preoccupa: così sei pronto per dare il massimo.

Il Milan ha dominato per lunghi tratti questa partita. Può essere uno step ulteriore per i giovani?

Io smetterei di chiamarla squadra giovane. Ormai abbiamo fatto il nostro percorso e dimostrato di essere una squadra matura. Mi piace l’idea di una squadra che tiene bene il campo, abbiamo vinto il derby perché abbiamo vinto tanti duelli. Siamo stati aggressivi, per settanta minuti abbiamo fatto benissimo contro un avversario così forte. Abbiamo giocato veramente bene, da squadra forte. Poi abbiamo pensato che la partita fosse finita e lì dobbiamo migliorare.