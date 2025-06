Pio Esposito: «Non ho ancora realizzato. Ho esaudito un sogno!»

Francesco Pio Esposito ha segnato il gol decisivo della vittoria dell’Inter contro il River Plate. Su Dazn l’attaccante mostra tutta l’incredulità di un ragazzo ai suoi primi passi nel calcio dei grandi.

GOL VITTORIA – Francesco Pio Esposito ha esaudito il suo primo desidero fin da bambino, ossia quello di segnare un gol con la maglia dell’Inter. Contro il River Plate ha siglato la rete decisiva per la vittoria, Esposito ha detto: «Questo è un momento che non ho ancora realizzato. Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno, non mi sembrava vero. Io urlavo e mi guardavo intorno, ho visto Lautaro che esultava e ho realizzato fosse vero. Il gol è frutto del mio lavoro, è frutto dei due anni a Spezia a lavorare quindi sono contento che alla fine questo è il risultato. Ho esaudito nel giro di pochi giorni il mio secondo sogno con la maglia dell’Inter dopo l’esordio. Ho segnato il primo gol con l’Inter. Mi hai ricordato una brutta cicatrice con lo Spezia, questo gol è stato più importante e sono contento. Sono due gol simili, entrambi importanti, ma questo con una valenza superiore perché è valso una vittoria. I muscoli sono la mia esultanza per tutti i gol, poi ho visto mio fratello e sono corso ad abbracciarlo»