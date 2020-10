Pinamonti: “Lavorato tanto per il nuovo esordio! Questa la forza di Conte”

Andrea Pinamonti Inter

Pinamonti ha appena concluso l’intervista post partita dopo Genoa-Inter. Queste le sue parole a caldo dopo il successo che ha riattivato i nerazzurri, nella quinta giornata di Serie A.

SECONDO DEBUTTO – Andrea Pinamonti parla dopo Genoa-Inter su Inter TV: «Sicuramente è stata una bellissima emozione, fin da quando sono entrato allo stadio e ho rivisto i miei ex compagni. È stato molto bello, soprattutto il mio nuovo esordio con questa maglia: ho lavorato tanto per questo e sono contento. Come dice sempre il mister le parole contano poco: contano i fatti. Quando vieni da due partite senza vittorie devi cercare di vincere. So benissimo che loro combattono ogni partita, specialmente con le grandi squadre cercano di fare qualcosa in più. Non era facile, ma sono felice perché sono arrivati i tre punti. Come sempre, quando ti alleni con certi giocatori, puoi solo imparare. Ho la fortuna di allenarmi con loro e di trovarmi con splendidi ragazzi, anche oggi quando sono entrato Romelu Lukaku mi ha dato grandi consigli. Sono tutte brave persone, e questa è la cosa più importante. Consigli da Antonio Conte? Proviamo talmente tanto in settimana che tutti sappiamo cosa fare. È questa la forza del mister: darci consigli per rendere le cose più semplici. Mi ha detto, quando sono entrato, di attaccare la profondità perché dovevamo vincere».