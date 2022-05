Pinamonti: «Inter, grande emozione a San Siro ma oggi sono dell’Empoli!»

Pinamonti intervistato da Rai Sport ha parlato della salvezza dell’Empoli in Serie A e soprattutto della prossima sfida di campionato con l’Inter.

RITORNO A SAN SIRO – Andrea Pinamonti è contento per la permanenza in Serie A con l’Empoli e avvisa l’Inter per venerdì: «Permanenza? Sono contento per come sia andata, ancor di più perché i miei gol hanno aiutato la squadra a raggiungere questo traguardo che era l’obiettivo principale di inizio stagione. La sfida con l’Inter? Sarà un emozione forte tornare a San Siro e rivedere i miei ex compagni, però io oggi sono un giocatore dell’Empoli e affronteremo la partita nel migliore dei modi perché nonostante abbiamo raggiunto la salvezza ognuno vuole mettersi in mostra e faremo comunque la nostra partita. L’Italia? Farò di tutto per riuscire ad arrivarci. Non mi sento sottovalutato e neanche sopravvalutato. So quanto valgo e non do peso a quello che si scrive su di me».