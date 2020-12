Piccoli: “Gol a San Siro contro l’Inter? Sogno! Settore giovanile Atalanta…”

Inter-Spezia

Piccoli entrato nel secondo tempo oggi e autore dell’unico gol dello Spezia, dopo la sfida con l’Inter, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del suo gol a San Siro.

GOL A SAN SIRO – Piccoli dopo Inter-Spezia su Sky ha parlato del suo gol a San Siro allo scadere della partita: «Ringrazio la squadra e il mister che mi ha dato fiducia. Un sogno il gol a San Siro in uno stadio così e con giocatori così importanti. Dispiace per la sconfitta però dobbiamo andare avanti per un traguardo per noi molto importante. Quando ero all’Atalanta il mio maestro era Zapata, però ricordo che mi piaceva Vieri e Zlatan Ibrahimovic: giocatori forti che aiutano la squadra. Il mio preferito? Quello che mi stimola di più è Zlatan per carattere e forza fisica».

DALL’ATALANTA – Piccoli si sofferma parlando del settore giovanile dell’Atalanta: «Il settore giovanile dell’Atalanta secondo me è uno dei migliori d’Europa perché ti allenano ruolo per ruolo. Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da ex giocatori che mi hanno aiutato molto».