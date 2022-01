Pezzella: «Partita combattuta, difficile. Ci teniamo stretto il punto»

Giuseppe Pezzella commenta soddisfatto il pareggio tra Atalanta e Inter. Ecco le sue parole post-partita ai microfoni di Rai Sport.

BUONISSIMA PRESTAZIONE – Giuseppe Pezzella, difensore dell’Atalanta, è soddisfatto per il pareggio colto contro l’Inter. Ecco le sue parole a fine partita: «È stata una partita molto combattuta, difficile in tutte le zone del campo. Penso si sia visto lo spirito di questa squadra: tosta, con tanta fame e cattiveria. Abbiamo festeggiato non per il pareggio ma per la prestazione, una buonissima prestazione. Abbiamo avuto le nostre occasioni per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Ci teniamo stretti questo punto».