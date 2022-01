Pezzella: «Contro l’Inter il pareggio va bene anche se c’è rammarico!»

Giuseppe Pezzella, titolare contro l’Inter, dopo il pareggio attraverso il canale ufficiale dell’Atalanta ha detto la sua riguardo la partita dicendosi rammaricato per non aver portato a casa la vittoria.

RAMMARICO – Pezzella si dice addirittura rammaricato per non aver portato a casa la vittoria contro l’Inter dopo le occasioni avute: «Si è visto tutto lo spirito di questa squadra nonostante le tante assenze, è uscita fuori una partita di spessore. Per qualche minuto abbiamo anche messo sotto l’Inter che è la prima in classifica. Abbiamo sempre l’idea di gioco di andare in avanti e sviluppare le nostre trame offensive, magari contro l’Inter devi avere un po’ più accortezza difatti oggi va benissimo il pareggio anche se volevamo vincere. Rammarico? Guardando le nostre opportunità potevamo fare qualcosa in più».

Fonte: Atalanta.it