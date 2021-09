Pessina: «Inter-Atalanta, buon punto contro i Campioni d’Italia!»

Pessina dopo Inter-Atalanta terminata sul punteggio di 2-2 su DAZN dicendosi comunque soddisfatto per il risultato maturato a San Siro.

IL COMMENTO – Pessina dopo Inter-Atalanta ha commentato: «Avevamo preparato questo tipo di partita, sapevamo che era dura. Era anche un modo per capire come potevamo giocarcela contro i Campioni d’Italia. È stata una bella partita aperta fino all’ultimo. Dimarco pensavo tirasse in altra maniera, ho preso in giro Musso complimentandomi per la parata ma ovviamente è stata presa la traversa (ride, ndr). Come sta Piccoli dopo il gol annullato? Alla fine è andata bene, abbiamo pareggiato una partita molto importante. Sicuramente per lui un gol così sarebbe significato molto però il calcio è anche questo, da quando c’è il VAR non sfugge niente. Abbiamo portato via a casa un punto ai Campioni d’Italia».