Perisic: «Vogliamo chiudere il discorso già oggi! Loro nulla da perdere»

Perisic sarà titolare alle ore 18.45 in Inter-Shakhtar Donetsk (vedi formazioni). Il giocatore si è espresso così a Inter TV in attesa del decisivo incontro di Champions League.

VINCERE E ATTENDERE – Ivan Perisic presenta Inter-Shakhtar Donetsk: «Mi aspetto una gara aperta, perché loro non hanno niente da perdere. Noi dobbiamo e vogliamo chiudere già oggi, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere. Il pubblico? È sempre importante, quasi sempre quando giochiamo in casa è pieno e questo ci aiuta. Sicuramente permette di rendere tutto più facile».