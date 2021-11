Perisic: «Miglior momento in carriera? Avuti altri, continuiamo così!»

Perisic è stato uno dei migliori in campo in Inter-Shakhtar Donetsk, fornendo l’assist a Dzeko per il gol del definitivo raddoppio. Anche il croato ha rilasciato un’intervista a Inter TV nel post partita del 2-0 in Champions League.

PROTAGONISTA – Ivan Perisic è deciso al termine della partita di San Siro: «Alla fine l’importante è che la squadra vinca, dobbiamo continuare così. Solo questo. Miglior momento della mia carriera? Ho avuto già tante buone partite, tante buone esperienze. Come ho detto devo continuare così, dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta. Solo così, quando giochiamo da squadra, possiamo toglierci grandi soddisfazioni».