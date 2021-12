Perisic: «A Madrid liberi, giochiamo bene. Rinnovo? Ho ancora sei mesi»

Ivan Perisic, intervenuto su Sport Mediaset, ha parlato con ottimismo sulla gara di domani tra Real Madrid e Inter. Non si sbilancia poi sulla domanda del rinnovo

NULLA DA PERDERE − Perisic è ottimista per Real Madrid-Inter: «Dopo tanti anni che l’Inter non passava il girone, lo abbiamo fatto quest’anno, e domani c’è una partita importante per il primo posto. Siamo arrivati con testa libera, abbiamo fame e non abbiamo nulla da perdere. Sarà un’altra cosa, se perdi può darsi che non si passa. Ma siamo passati e vogliamo continuare a vincere per spingere l’Inter».

GIOCO − Perisic parla della crescita dell’Inter: «Sono anni che giochiamo bene, già con Spalletti in cui non avevamo la fame poi arrivata con Conte. Con Inzaghi, possiamo fare cose migliori».

RINNOVO − Sul suo contratto, Perisic non si sbilancia: «Domani ci aspetta una partita importante, ho un contratto di sei mesi e fino all’ultimo giorno darò il mio massimo come ho sempre fatto. Spero solo che l’Inter vinca».