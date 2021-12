Perisic: «L’Inter ha fame! E io sono concentrato sulle partite di dicembre»

Perisic non pensa al rinnovo o almeno così fa credere. L’esterno sinistro dell’Inter, intervistato da Sky Sport alla vigilia di Real Marid-Inter, mette al primo posto gli impegni nerazzurri

SOLO CAMPO – La prima parte di stagione di Ivan Perisic con la maglia dell’Inter è a dir poco sorprendente e l’hanno notato tutti: «Dopo tanti anni possiamo dire che domani sarà, per la testa, un partita facile. Perché non abbiamo niente da perdere. Abbiamo già passato il girone, si gioca solo per il primo posto. Giochiamo una partita al Santiago Bernabeu contro una squadra forte. Siamo pronti! Abbiamo fame e non vediamo l’ora. Siamo insieme già da tanti anni e abbiamo un gioco veramente importante. Giochiamo bene! Nell’ultima partita abbiamo visto i ragazzi che, dal primo all’ultimo minuto, cercano il gol in più e difendono bene. Non mi piace parlare del futuro, sono concentrato sulle partite che abbiamo a dicembre. E allora dobbiamo parlarci. Non si sa mai, vediamo tra poco». Queste le parole di Perisic prima di Real Madrid-Inter, con un dribbling secco sull’argomento rinnovo.