Perisic: «Inter, dobbiamo chiuderla già oggi! Cerchiamo la vittoria dal 1’»

Perisic prima di Inter-Shakhtar Donetsk, valevole per la quinta giornata di UEFA Champions League su Sky ha parlato dell’importanza della partita di oggi in ottica qualificazione.

CHIUDERLA SUBITO – Perisic prima di Inter-Shakhtar Donetsk, su Sky Sport ha parlato così: «È passato tanto dall’ultima qualificazione, dobbiamo chiuderla già oggi! Sarà una partita importante. Io sto bene, l’anno scorso ho cambiato posizione e mi trovo bene lì. Vediamo alla fine come vanno le cose, contano i trofei, conta la squadra e le vittorie. Dobbiamo cercare subito dal primo minuto la vittoria. Dobbiamo pressare alti e creare occasioni così come fatto in altre partite, dobbiamo essere più cattivi!».