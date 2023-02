Perisic: «Con Conte abbiamo vinto lo scudetto. Fantastico, mai lo dimenticherò!»

Dopo Milan-Tottenham Perisic ha risposto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando di Conte e ricordando lo scudetto vinto all’Inter insieme all’allenatore. Di seguito le dichiarazioni del calciatore croato.

FANTASTICO – Ivan Perisic, dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, parla della sfida di ritorno di Champions League. Non sono mancati i ricordi legati ad Antonio Conte e allo scudetto vinto con l’Inter. Così il calciatore croato ai microfoni di Sky Sport 24: «Sapevamo che era una partita tosta, con 80 mila persone a San Siro. Il Milan ha fatto bene ma c’è ancora un’altra sfida a Londra, quella sarà un’altra partita. Saremo pronti, dobbiamo vincerla per passare il turno. Conte? Tutti sanno come lavora e com’è forte. Lo era come calciatore e ora come allenatore. Abbiamo imparato tanto da lui e abbiamo vinto lo scudetto. È stato qualcosa di fantastico e non lo dimenticherò mai!».