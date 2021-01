Pereyra: Â«Udinese, sfruttare i nostri punti di forza anche con l’InterÂ»

Pereyra: «Udinese, sfruttare i nostri punti di forza anche con l’Inter»

Roberto Pereyra Udinese

Pereyra è già proiettato a Udinese-Inter, partita della diciannovesima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18 alla Dacia Arena. Il centrocampista argentino, in gol dopo ventitré secondi questo pomeriggio con l’Atalanta (vedi articolo), ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero.

GOL LAMPO – Roberto Pereyra ha segnato dopo appena ventitré secondi in Udinese-Atalanta, recupero di Serie A poi finito 1-1 complice il pareggio di Luis Fernando Muriel. Queste le sue parole anche in vista di sabato pomeriggio: «Fare punti era ciò che volevamo, avevamo preparato molto bene la partita. Ora dobbiamo continuare così, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dovremo essere bravi a sfruttarli anche contro l’Inter. Il gol lampo? Mi sono trovato la palla tra i piedi e ho provato ad andare subito in porta. Sono contento perché avevamo bisogno di partire forte. Se vai in svantaggio poi è più difficile recuperare. Quello del trequartista è un ruolo che conosco e che mi piace interpretare, riesco ad aiutare la squadra e questo è importante. Il rigore chiesto? Il portiere mi ha toccato e sono caduto. Non so perché non ci fischiano mai rigori a favore, oggi potevamo anche vincere».

