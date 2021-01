Pereira: “Con l’Inter non si può sbagliare. Dobbiamo curare i dettagli”

Condividi questo articolo

Photo 203411018

Pedro Pereira, laterale dei rossoblu di Giovanni Stroppa, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima del calcio d’inizio di Inter-Spezia, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A

ATTESA – Pochi istanti al calcio d’inizio di Inter-Crotone. Pedro Pereira ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «È una partita che ci può dare il permesso di mettere in campo le nostre idee e soprattutto di curare i particolari. Affrontiamo una partita contro squadra molto forte, dove i dettagli faranno la differenza. Vogliamo mettere in campo quello in cui crediamo. Il mister ci ha detto che giocando a questi livelli non possiamo sbagliare e dobbiamo mettere attenzione in ogni aspetto, facendo del nostro meglio.»