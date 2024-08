Percassi: «Inter la più forte! Atalanta, operato sul mercato. Un rimpianto»

Percassi prima di Inter-Atalanta, gara valida per la terza giornata di Serie A 2024-25 in un’intervista su DAZN ha sottolineato l’importanza di questa partita, complimentandosi con il club nerazzurro e il suo presidente Marotta.

PRIMA DELLA SFIDA – Luca Percassi prima della sfida di San Siro contro l’Inter, si è complimentato con i nerazzurri e spero parole al miele per il presidente nerazzurro: «Giochiamo contro la squadra Campione d’Italia, la più forte del campionato. Arriviamo con qualche defezione per una serie di motivi. Però sicuramente daremo il massimo, nella speranza di avere tutta la rosa a disposizione una volta tornati dalle nazionali. Marotta è il miglior dirigente italiano in assoluto, prima di tutto è un amico e ne sono grato. Spesso affrontiamo varie tematiche di calcio e di Lega, quando parli con lui capisci il livello dirigenziale che ha. È un grande privilegio poterci confrontare, è diventato anche presidente quindi una figura unica a livello italiano ma anche europeo».

Tra le più attive sul mercato, ma un rammarico

SUL MERCATO – Percassi torna a parlare di mercato e dell’addio di un giocatore importante per l’Atalanta: «Questa estate ci siamo trovati davanti a situazione che non ci aspettavamo come l’infortunio di Gianluca Scamacca, abbiamo operato per cercare di rinforzare questa squadra sapendo che dobbiamo lavorare. Koompeiners? Il nostro obiettivo era quello di mantenere tutti gli elementi della rosa, purtroppo non è stato possibile per le vicende a voi note e questo ci rammarica».