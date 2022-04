Pellegrini: «Inter-Roma importante, ecco cosa ci ha detto Mourinho»

Pellegrini prima di Inter-Roma (QUI le formazioni ufficiali), valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita.

PARTITA IMPORTANTE – Pellegrini prima di Inter-Roma, su DAZN ha parlato così: «Mourinho? Sappiamo che è una partita importante. Noi ci stiamo giocando le nostre possibilità di giocare in Europa, non si sa dove perché siamo in una posizione ibrida. Sarà importante vincere tutte le partite e questa la vogliamo vincere. Lui ci ha detto di vincere e basta».